Медведев, Рублёв, Бублик, Синнер и Зверев сыграют на турнире ATP-500 в Пекине

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв планируют выступить на турнире категории ATP-500 в Пекине. Об этом сообщают организаторы соревнований в социальных сетях.

Также участие подтвердили действующий чемпион итальянец Янник Синнер, казахстанец Александр Бублик, немец Александр Зверев, канадец Феликс Оже-Альяссим и австралиец Алекс де Минор.

Турнир в Пекине пройдёт с 30 сентября по 6 октября. Янник Синнер — двукратный чемпион соревнований в Пекине. В прошлогоднем финале он обыграл американского теннисиста Лёнера Тьена. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. В этом году турнир отмечает своё 20-летие.