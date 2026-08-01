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Медведев, Рублёв, Бублик, Синнер и Зверев сыграют на турнире ATP-500 в Пекине

Медведев, Рублёв, Бублик, Синнер и Зверев сыграют на турнире ATP-500 в Пекине
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв планируют выступить на турнире категории ATP-500 в Пекине. Об этом сообщают организаторы соревнований в социальных сетях.

Также участие подтвердили действующий чемпион итальянец Янник Синнер, казахстанец Александр Бублик, немец Александр Зверев, канадец Феликс Оже-Альяссим и австралиец Алекс де Минор.

Турнир в Пекине пройдёт с 30 сентября по 6 октября. Янник Синнер — двукратный чемпион соревнований в Пекине. В прошлогоднем финале он обыграл американского теннисиста Лёнера Тьена. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. В этом году турнир отмечает своё 20-летие.

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