Ига Швёнтек рассказала о главных целях на оставшуюся часть сезона

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о главных целях на турнирах на хардовом покрытии в ближайшие месяцы.

«Ну, знаете, у меня было достаточно времени, чтобы привыкнуть к хардовым кортам, поэтому всё прошло не так быстро, как в прошлом году, и я уже чувствую, что у меня был хороший двухнедельный период тренировок на хардовых кортах.

В первую очередь, я сосредоточена на совершенствовании своей игры, потому что начала работать с новым тренером ещё до начала грунтового сезона и подготовки к «Ролан Гаррос», а затем и к Уимблдону, так что у нас не было большого перерыва в тренировках.

Это был, пожалуй, самый долгий период тренировок, поэтому было здорово провести это время с ним. Моя цель — внедрить всё то, что тренер от меня требует, потому что до грунта и травы я стремилась адаптироваться к различным покрытиям, а на харде чувствую, что могу больше сосредоточиться на технических моментах, которые Франсиско Роиг хотел, чтобы я изменила, и это будет моей главной задачей на ближайшие недели», — приводит слова Швёнтек Tennis Head.