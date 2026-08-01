«Присутствие Рафы на корте очень мне помогло». Зверев — о тренировках в академии Надаля

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о тренировках в академии 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля перед началом американской серии турниров.

«Год складывается хорошо. Конечно, сезон ещё не закончился: впереди американская серия, два «Мастерса» и турнир «Большого шлема». Это очень важный отрезок. Именно поэтому я готовлюсь здесь, в академии Рафы. Надеюсь, смогу показать свой лучший теннис и на этих турнирах.

Мне вообще очень нравится Мальорка. Летом это прекрасное место для подготовки. Здесь жарко, а такие условия пригодятся и в Америке. К тому же здесь потрясающая инфраструктура. Очевидно, это одна из лучших академий в мире. При этом здесь можно спокойно уединиться, что для меня очень важно. Поэтому я всегда с удовольствием возвращаюсь сюда.

Всё здорово. Дядя Тони [Надаль] часто выходит с нами на корт. Рафа тоже дважды приходил. Всегда интересно услышать их мнение о моей игре. Я 10 лет играл против Рафы, поэтому ценно узнать его взгляд не только как бывшего соперника, но и то, что, по его мнению, я могу улучшить. Я по-прежнему хочу становиться лучше каждый день. Его присутствие на корте очень мне помогло», – сказал Зверев в видео на YouTube-канале Rafa Nadal Academy.