«Они такие страстные». Осака рассказала, чего ожидает от болельщиков Эалы в Вашингтоне

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, чего она ожидает от фанатов представительницы Филиппин Александры Эалы в полуфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне.

«Да, я никогда раньше не играла с Александрой, но, конечно, смотрела некоторые её матчи, и, знаешь, у неё был невероятный год до сих пор, так что, честно говоря, сыграть с ней для меня было бы действительно интересно, просто чтобы понять, как она играет.

Думаю, японские болельщики очень уважительные; даже когда я выигрываю розыгрыш, у них обычно довольно тихо. Поэтому для меня очень интересно наблюдать за влиянием, которое она оказала, и за фанатами, которых она привлекла, потому что они такие страстные и вовлечённые. Помню, как смотрела её матч на Открытом чемпионате Австралии — это было для меня удивительно, потому что не думала, что на теннисном матче может собраться такая толпа… казалось, даже больше, чем на баскетбольной игре. Не знала, как это описать.

С тех пор я как‑то регулярно хотела следить за её историей и развитием, не лично, просто наблюдать, как она растёт. Мне всегда было любопытно, но знаю, какой я человек, так что я точно всё бы отфильтровала в голове, а потом люди рассказали бы мне, что произошло, и я бы такая: о боже, да это правда случилось?» — приводит слова Осаки Tennis Head.