Пегула — Шнайдер: Диана проиграла первый сет матча 1/2 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне

В эти минуты в матче 1/2 финала турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, США, встречаются 18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и третий номер рейтинга американка Джессика Пегула. Россиянка проиграла первый сет со счётом 5:7. Спортсменки провели на корте 44 минуты.

Следить за ходом встречи Джессика Пегула — Диана Шнайдер можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что теннисистки встречаются друг с другом в четвёртый раз. Счёт личных встреч 3-0 в пользу Пегулы.

Турнир WTA-500 проходит в Вашингтоне с 27 июля по 2 августа.