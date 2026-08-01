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Пегула — Шнайдер: Диана проиграла первый сет матча 1/2 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне

Пегула — Шнайдер: Диана проиграла первый сет матча 1/2 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне
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В эти минуты в матче 1/2 финала турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, США, встречаются 18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и третий номер рейтинга американка Джессика Пегула. Россиянка проиграла первый сет со счётом 5:7. Спортсменки провели на корте 44 минуты.

Вашингтон (ж). 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 21:10 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Следить за ходом встречи Джессика Пегула — Диана Шнайдер можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что теннисистки встречаются друг с другом в четвёртый раз. Счёт личных встреч 3-0 в пользу Пегулы.

Турнир WTA-500 проходит в Вашингтоне с 27 июля по 2 августа.

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