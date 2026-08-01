«У неё отсутствует нездоровый перфекционизм». Турсунов — о 16-летней Лютовой

Победитель Кубка Дэвиса 2006 года российский теннисист Дмитрий Турсунов высказался об игре 16-летней россиянки Кристины Лютовой перед полуфиналом турнира WTA-250 в Мемфисе. За выход в финал Лютова поспорит с Эльвиной Калиевой.

«В преддверии полуфинала Кристины Лютовой хотелось бы немного обсудить её игру. Вроде бы ничего сверхъестественного, подача слабенькая, но каким-то образом она выигрывает. Кристина неплохо двигается. Её антропометрия позволяет в достаточно раннем возрасте выйти на рабочие скорости женского тура.

Цепкость отменная. Она не единственная в этом амплуа. Есть Эала, Фернандес, Зейнеп, Бузкова и другие. Есть врождённое игровое понимание, когда нужно просто отыграть мяч в корт, когда нужно упереться рогом, а когда можно сыграть активнее. Это компания таких игроков, как Мирра Андреева, Татьяна Мария, Лаура Зигемунд и Ко.

Но, на мой взгляд, её самое сильное оружие на данный момент — это невозмутимость по отношению к собственным ошибкам, проигранным розыгрышам и отданным геймам на подаче. Она стойко воспринимает любые «откаты» своих планов с мудростью бывалого игрока, и это позволяет ей экономить драгоценную энергию и нервные клетки на борьбу с соперником, а не с собой и вселенской несправедливостью. У неё отсутствует нездоровый перфекционизм, который так сильно мешает многим игрокам двигаться дальше после собственных ошибок, неизбежно возникающих по ходу матча.

Посмотрим, как будет дальше. Есть много элементов, над которыми можно и нужно работать, чтобы становиться выше, быстрее, сильнее, но пока успех хоть и неочевиден, но закономерен, и он кроется не в идеальности, а в рутинности и хладнокровии удава», — написал Турсунов в телеграм-канале.