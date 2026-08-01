«Надеюсь, я была хорошим мотиватором». Винус Уильямс — об игре со Шнайдер в Вашингтоне

Победительница семи турниров «Большого шлема» американская теннисистка Винус Уильямс высказалась об игре в паре с россиянкой Дианой Шнайдер на турнире WTA-500 в Вашингтоне.
— После матча в Вашингтоне Диана сказала, что была очень удивлена вашим чувством юмора на площадке. Это часть вашей натуры, вас удивило это услышать или вы всегда чувствуете, что привносите такую энергию на площадку?
— О, это интересно. Надеюсь, я была хорошим мотиватором и лидером команды. Вот что я хочу услышать. Нужно, чтобы игра приносила удовольствие. Я очень целеустремлённая, но особенно в парном разряде нужно чувствовать себя свободно, чтобы быть собой на корте, и я стараюсь помочь своим партнёршам чувствовать себя именно так, — сказала Уильямс на пресс-конференции.