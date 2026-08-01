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Джессика Пегула — Диана Шнайдер, результат матча 1 августа 2026, счёт 2:0, 1/2 финала ATP-500 в Вашингтоне

Диана Шнайдер проиграла Джессике Пегуле в полуфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне
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18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла американке Джессике Пегуле, занимающей третье место в мировом рейтинге, в полуфинале турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, США. Матч закончился со счётом 5:7, 4:6.

Вашингтон (ж). 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 21:10 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. Пегула три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Шнайдер сделала один эйс и допустила две двойные ошибки, сумев реализовать при этом три брейк-пойнта из пяти.

В финале турнира в Вашингтоне Джессика Пегула сыграет с победительницей в матче между 13-й ракеткой мира Наоми Осакой (Япония) и Александрой Эалой (Филиппины), занимающей 28-е место в рейтинге WTA.

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