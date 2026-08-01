«Болельщики уже тепло меня встретили». Винус Уильямс — об участии в турнире в Торонто

Победительница семи турниров «Большого шлема» американская теннисистка Винус Уильямс высказалась об участии в турнире WTA-1000 в Торонто. В первом круге она сыграет с представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой.
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— Могли бы вы поделиться впечатлениями о вашем возвращении в Торонто?
— Да, очень рада вернуться. Прошло много времени. Болельщики уже тепло меня встретили, и я с нетерпением жду возможности сыграть.
— Этот турнир, Открытый чемпионат Канады, на котором вы добились больших успехов за свою карьеру. Интересно, оглядываясь назад на свои выступления здесь, в Канаде, что этот турнир значил для вас и что он значит для всего тура WTA в целом?
— Да, я помню, как впервые играла здесь, когда мне было лет 15 или 16. Я была такой юной. Играла ночной матч и понятия не имела, что происходит (смеётся). Помню, как играла на этом огромном стадионе и была немного ошеломлена. Но с тех пор я многому научилась. Люди в Канаде такие добрые, и самое лучшее, что турнир проходит летом, а не зимой, — сказала Уильямс на пресс-конференции.
- 1 августа 2026
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