«Болельщики уже тепло меня встретили». Винус Уильямс — об участии в турнире в Торонто

Победительница семи турниров «Большого шлема» американская теннисистка Винус Уильямс высказалась об участии в турнире WTA-1000 в Торонто. В первом круге она сыграет с представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой.

— Могли бы вы поделиться впечатлениями о вашем возвращении в Торонто?

— Да, очень рада вернуться. Прошло много времени. Болельщики уже тепло меня встретили, и я с нетерпением жду возможности сыграть.

— Этот турнир, Открытый чемпионат Канады, на котором вы добились больших успехов за свою карьеру. Интересно, оглядываясь назад на свои выступления здесь, в Канаде, что этот турнир значил для вас и что он значит для всего тура WTA в целом?

— Да, я помню, как впервые играла здесь, когда мне было лет 15 или 16. Я была такой юной. Играла ночной матч и понятия не имела, что происходит (смеётся). Помню, как играла на этом огромном стадионе и была немного ошеломлена. Но с тех пор я многому научилась. Люди в Канаде такие добрые, и самое лучшее, что турнир проходит летом, а не зимой, — сказала Уильямс на пресс-конференции.