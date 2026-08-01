16-летняя Кристина Лютова вышла в финал дебютного для себя турнира WTA-250 в Мемфисе

16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова вышла в финал турнира категории WTA-250 в Мемфисе, США. В матче 1/2 финала 229-я ракетка мира переиграла американку Эльвину Калиеву, занимающую 132-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:1.

Матч продолжался 1 час 37 минут. Лютова ни разу не подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Также теннисистка сумела воспользоваться пятью брейк-пойнтами из семи. Её соперница Калиева сделала четыре эйса и девять двойных ошибок, реализовав при этом один брейк-пойнт из двух.

За титул турнира в Мемфисе Лютова поспорит с победительницей матча между Дарьей Видьмановой (Чехия) и Ренатой Сарасуа (Мексика).