16-летняя Кристина Лютова вышла в финал дебютного для себя турнира WTA-250 в Мемфисе
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16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова вышла в финал турнира категории WTA-250 в Мемфисе, США. В матче 1/2 финала 229-я ракетка мира переиграла американку Эльвину Калиеву, занимающую 132-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:1.
Мемфис. 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 21:10 МСК
229
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
132
Эльвина Калиева
Э. Калиева
Матч продолжался 1 час 37 минут. Лютова ни разу не подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Также теннисистка сумела воспользоваться пятью брейк-пойнтами из семи. Её соперница Калиева сделала четыре эйса и девять двойных ошибок, реализовав при этом один брейк-пойнт из двух.
За титул турнира в Мемфисе Лютова поспорит с победительницей матча между Дарьей Видьмановой (Чехия) и Ренатой Сарасуа (Мексика).
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