Лютова — первая со времён Гауфф, кто вышел в титульный матч в возрасте 16 лет или младше

229-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова стала первой теннисисткой со времён американки Кори Гауфф, вышедшей в титульный матч в возрасте 16 лет или младше. Тогда 15-летняя Гауфф завоевала титул в Линце в 2019 году.

Сегодня, 1 августа, Лютова вышла в финал турнира категории WTA-250 в Мемфисе, США. В матче 1/2 финала 229-я ракетка мира переиграла американку Эльвину Калиеву, занимающую 132-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:1.

За титул турнира в Мемфисе Лютова поспорит с победительницей матча между Дарьей Видьмановой (Чехия) и Ренатой Сарасуа (Мексика).