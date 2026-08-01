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Лютова — первая со времён Гауфф, кто вышел в титульный матч в возрасте 16 лет или младше

Лютова — первая со времён Гауфф, кто вышел в титульный матч в возрасте 16 лет или младше
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229-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова стала первой теннисисткой со времён американки Кори Гауфф, вышедшей в титульный матч в возрасте 16 лет или младше. Тогда 15-летняя Гауфф завоевала титул в Линце в 2019 году.

Мемфис. 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 21:10 МСК
Кристина Лютова
229
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Эльвина Калиева
132
США
Эльвина Калиева
Э. Калиева

Сегодня, 1 августа, Лютова вышла в финал турнира категории WTA-250 в Мемфисе, США. В матче 1/2 финала 229-я ракетка мира переиграла американку Эльвину Калиеву, занимающую 132-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:1.

За титул турнира в Мемфисе Лютова поспорит с победительницей матча между Дарьей Видьмановой (Чехия) и Ренатой Сарасуа (Мексика).

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