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«Увидимся в следующий раз!» Свитолина опубликовала пост после поражения в Вашингтоне

«Увидимся в следующий раз!» Свитолина опубликовала пост после поражения в Вашингтоне
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10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в социальных сетях опубликовала пост после поражения в четвертьфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне. Она уступила представительнице Филиппин Александре Эале со счётом 3:6, 4:6.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
01 августа 2026, суббота. 02:15 МСК
Александра Эала
28
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Элина Свитолина
10
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Спасибо, Вашингтон, за всю любовь и поддержку на этой неделе. Спасибо турниру Mubadala DС Open и всем, кто работал за кулисами, за то, что сделали пребывание здесь таким радостным. Увидимся в следующий раз!» — написала Свитолина в социальных сетях.

Далее Элина Свитолина сыграет на «тысячнике» в Торонто, который пройдёт со 2 по 13 августа. Действующая чемпионка соревнований — Виктория Мбоко из Канады.

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