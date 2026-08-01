«Увидимся в следующий раз!» Свитолина опубликовала пост после поражения в Вашингтоне

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в социальных сетях опубликовала пост после поражения в четвертьфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне. Она уступила представительнице Филиппин Александре Эале со счётом 3:6, 4:6.

«Спасибо, Вашингтон, за всю любовь и поддержку на этой неделе. Спасибо турниру Mubadala DС Open и всем, кто работал за кулисами, за то, что сделали пребывание здесь таким радостным. Увидимся в следующий раз!» — написала Свитолина в социальных сетях.

Далее Элина Свитолина сыграет на «тысячнике» в Торонто, который пройдёт со 2 по 13 августа. Действующая чемпионка соревнований — Виктория Мбоко из Канады.