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Алина Корнеева пробилась в основную сетку турнира WTA-1000 в Торонто

Алина Корнеева пробилась в основную сетку турнира WTA-1000 в Торонто
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89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева пробилась в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В финале квалификации она обыграла американку Мэри Стояну, занимающую 124-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В её рамках Корнеева три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из девяти заработанных. На счету Стояны два эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Матчи основной сетки в Торонто проходят со 2 по 13 августа. Действующая чемпионка соревнований — Виктория Мбоко из Канады.

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