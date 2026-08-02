Александра Эала вышла в финал турнира WTA-500 в Вашингтоне, обыграв Наоми Осаку
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28-я ракетка мира представительница Филлипин Александра Эала обыграла японку Наоми Осаку, занимающую 13-е место в мировом рейтинге, на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне, США. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.
Вашингтон (ж). 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 22:55 МСК
13
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
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|2
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28
Александра Эала
А. Эала
Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Эала не сделала ни одного эйса и не допустила двойных ошибок, реализовав при этом 4 брейк-пойнта из 12. Её соперница Осака пять раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Также японка сумела реализовать один брейк-пойнт из четырёх.
В финале турнира в Вашингтоне Эала сыграет с третьей ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой.
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