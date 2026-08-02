Александра Эала вышла в финал турнира WTA-500 в Вашингтоне, обыграв Наоми Осаку

28-я ракетка мира представительница Филлипин Александра Эала обыграла японку Наоми Осаку, занимающую 13-е место в мировом рейтинге, на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне, США. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Эала не сделала ни одного эйса и не допустила двойных ошибок, реализовав при этом 4 брейк-пойнта из 12. Её соперница Осака пять раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Также японка сумела реализовать один брейк-пойнт из четырёх.

В финале турнира в Вашингтоне Эала сыграет с третьей ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой.