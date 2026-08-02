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Наоми Осака — Александра Эала, результат матча 1 августа 2026, счёт 0:2, 1/2 финала WTA-500 в Вашингтоне

Александра Эала вышла в финал турнира WTA-500 в Вашингтоне, обыграв Наоми Осаку
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28-я ракетка мира представительница Филлипин Александра Эала обыграла японку Наоми Осаку, занимающую 13-е место в мировом рейтинге, на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне, США. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.

Вашингтон (ж). 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 22:55 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Александра Эала
28
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Эала не сделала ни одного эйса и не допустила двойных ошибок, реализовав при этом 4 брейк-пойнта из 12. Её соперница Осака пять раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Также японка сумела реализовать один брейк-пойнт из четырёх.

В финале турнира в Вашингтоне Эала сыграет с третьей ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

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