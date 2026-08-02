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Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 1 августа

Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 1 августа
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1 августа, в Вашингтоне, США, продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфинальных матчей соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500, Вашингтон. Результаты матчей 1 августа:

Джессика Пегула (США) — Диана Шнайдер (Россия) — 7:5, 6:4;

Наоми Осака (Япония) — Александра Эала (Филиппины) — 4:6, 2:6.

Турнир WTA-500 в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей чемпионкой соревнований является 34-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес, которая в финале прошлого года одолела россиянку Анну Калинскую, занимающую 20-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:1, 6:2.

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