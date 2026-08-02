Определились финалисты турнира WTA-500 в Вашингтоне
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В субботу, 1 августа, на хардовом турнире категории WTA-500 в Вашингтоне, США, прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистками, которые вышли в финал и поборются за титул.
В первом полуфинале дня встречались третья ракетка мира американка Джессика Пегула и россиянка Диана Шнайдер, занимающая 18-е место в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Пегулы.
Вашингтон (ж). 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 21:10 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
18
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Во следующем матче 1/2 финала 28-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала обыграла японку Наоми Осаку, которая находится на 13-й строчке рейтинга, со счётом 6:4, 6:2.
Вашингтон (ж). 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 22:55 МСК
13
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
28
Александра Эала
А. Эала
Таким образом, в финале турнира в Вашингтоне сыграют Джессика Пегула и Александра Эала.
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