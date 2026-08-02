Определились финалисты турнира WTA-500 в Вашингтоне

В субботу, 1 августа, на хардовом турнире категории WTA-500 в Вашингтоне, США, прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистками, которые вышли в финал и поборются за титул.

В первом полуфинале дня встречались третья ракетка мира американка Джессика Пегула и россиянка Диана Шнайдер, занимающая 18-е место в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Пегулы.

Во следующем матче 1/2 финала 28-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала обыграла японку Наоми Осаку, которая находится на 13-й строчке рейтинга, со счётом 6:4, 6:2.

Таким образом, в финале турнира в Вашингтоне сыграют Джессика Пегула и Александра Эала.