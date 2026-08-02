15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалисты турнира WTA-500 в Вашингтоне

Определились финалисты турнира WTA-500 в Вашингтоне
Комментарии

В субботу, 1 августа, на хардовом турнире категории WTA-500 в Вашингтоне, США, прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистками, которые вышли в финал и поборются за титул.

В первом полуфинале дня встречались третья ракетка мира американка Джессика Пегула и россиянка Диана Шнайдер, занимающая 18-е место в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Пегулы.

Вашингтон (ж). 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 21:10 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Во следующем матче 1/2 финала 28-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала обыграла японку Наоми Осаку, которая находится на 13-й строчке рейтинга, со счётом 6:4, 6:2.

Вашингтон (ж). 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 22:55 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Александра Эала
28
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

Таким образом, в финале турнира в Вашингтоне сыграют Джессика Пегула и Александра Эала.

Календарь турнира в Вашингтоне
Сетка турнира в Вашингтоне
Материалы по теме
16-летняя Лютова — в финале Мемфиса! Юная теннисистка творит чудеса на первом турнире WTA
16-летняя Лютова — в финале Мемфиса! Юная теннисистка творит чудеса на первом турнире WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android