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16-летняя Лютова установила историческое достижение, выйдя в финал турнира WTA

16-летняя Лютова установила историческое достижение, выйдя в финал турнира WTA
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229-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которой удалось выйти в финал турнира уровня WTA, сообщает Tennis Actu.

Мемфис. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Кристина Лютова
229
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Видьманова
114
Чехия
Дарья Видьманова
Д. Видьманова

В матче 1/2 финала 229-я ракетка мира переиграла американку Эльвину Калиеву, занимающую 132-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:1.

За титул турнира в Мемфисе Лютова поспорит с Дарьей Видьмановой (Чехия).

Ранее сообщалось, что 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова стала первой теннисисткой со времён американки Кори Гауфф, вышедшей в титульный матч в возрасте 16 лет или младше.

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