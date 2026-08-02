16-летняя Лютова установила историческое достижение, выйдя в финал турнира WTA

229-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которой удалось выйти в финал турнира уровня WTA, сообщает Tennis Actu.

В матче 1/2 финала 229-я ракетка мира переиграла американку Эльвину Калиеву, занимающую 132-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:1.

За титул турнира в Мемфисе Лютова поспорит с Дарьей Видьмановой (Чехия).

Ранее сообщалось, что 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова стала первой теннисисткой со времён американки Кори Гауфф, вышедшей в титульный матч в возрасте 16 лет или младше.