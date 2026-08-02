16-летняя Лютова установила историческое достижение, выйдя в финал турнира WTA
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229-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которой удалось выйти в финал турнира уровня WTA, сообщает Tennis Actu.
Мемфис. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
229
Кристина Лютова
К. Лютова
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Дарья Видьманова
Д. Видьманова
В матче 1/2 финала 229-я ракетка мира переиграла американку Эльвину Калиеву, занимающую 132-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:1.
За титул турнира в Мемфисе Лютова поспорит с Дарьей Видьмановой (Чехия).
Ранее сообщалось, что 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова стала первой теннисисткой со времён американки Кори Гауфф, вышедшей в титульный матч в возрасте 16 лет или младше.
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