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Брэндон Накашима —Тейлор Фриц, результат матча 2 августа 2026, счёт 1:2, 1/2 финала турнира ATP-500 в Вашингтоне, США

Фриц обыграл Накашиму и вышел в финал турнира в Вашингтоне
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Завершился полуфинальный матч турнира АТР-500 в Вашингтоне, в котором американец Брэндон Накашима встретился с соотечественником Тейлором Фрицем. Матч закончился победой Фрица со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Вашингтон (м). 1/2 финала
02 августа 2026, воскресенье. 01:40 МСК
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		3 6
         
Тейлор Фриц
10
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

По ходу матча Накашима сделал 14 эйсов, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Фриц подал навылет 13 раз, сделал две двойные ошибки, а также реализовал два из трёх заработанных брейк-пойнтов.

В финале турнира Фриц встретится с победителем пары Рафаэль Ходар (Испания) — Алехандро Табило (Чили).

Турнир категории АТР-500 в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алекс де Минор. Ранее он уступил американцу Брэндону Накашиме в четвертьфинале (6:7 (5:7), 4:6)).

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