Фриц обыграл Накашиму и вышел в финал турнира в Вашингтоне
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Завершился полуфинальный матч турнира АТР-500 в Вашингтоне, в котором американец Брэндон Накашима встретился с соотечественником Тейлором Фрицем. Матч закончился победой Фрица со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
Вашингтон (м). 1/2 финала
02 августа 2026, воскресенье. 01:40 МСК
33
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|3
|
|3
|6
10
Тейлор Фриц
Т. Фриц
По ходу матча Накашима сделал 14 эйсов, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Фриц подал навылет 13 раз, сделал две двойные ошибки, а также реализовал два из трёх заработанных брейк-пойнтов.
В финале турнира Фриц встретится с победителем пары Рафаэль Ходар (Испания) — Алехандро Табило (Чили).
Турнир категории АТР-500 в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алекс де Минор. Ранее он уступил американцу Брэндону Накашиме в четвертьфинале (6:7 (5:7), 4:6)).
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