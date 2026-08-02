Фриц обыграл Накашиму и вышел в финал турнира в Вашингтоне

Завершился полуфинальный матч турнира АТР-500 в Вашингтоне, в котором американец Брэндон Накашима встретился с соотечественником Тейлором Фрицем. Матч закончился победой Фрица со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

По ходу матча Накашима сделал 14 эйсов, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Фриц подал навылет 13 раз, сделал две двойные ошибки, а также реализовал два из трёх заработанных брейк-пойнтов.

В финале турнира Фриц встретится с победителем пары Рафаэль Ходар (Испания) — Алехандро Табило (Чили).

Турнир категории АТР-500 в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алекс де Минор. Ранее он уступил американцу Брэндону Накашиме в четвертьфинале (6:7 (5:7), 4:6)).