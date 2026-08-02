«Сказочная серия продолжается». WTA – о выходе 16-летней Лютовой в финал турнира в Мемфисе

Пресс-служба WTA отреагировала на выход 16-летней российской теннисистки Кристины Лютовой в финал турнира в Мемфисе. В матче 1/2 финала 229-я ракетка мира переиграла американку Эльвину Калиеву.

«Сказочная серия продолжается: 16-летняя квалифаер Кристина Лютова вышла в первый в карьере финал турнира уровня WTA, обыграв Калиеву в двух сетах со счётом 7:5, 6:1», — написано на официальной странице WTA в социальной сети X.

Отметим, Лютова вышла в финал дебютного для себя турнира на уровне WTA.

Ранее сообщалось, что Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которой удалось выйти в финал турнира уровня WTA.