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«Сказочная серия продолжается». WTA – о выходе 16-летней Лютовой в финал турнира в Мемфисе

«Сказочная серия продолжается». WTA – о выходе 16-летней Лютовой в финал турнира в Мемфисе
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Пресс-служба WTA отреагировала на выход 16-летней российской теннисистки Кристины Лютовой в финал турнира в Мемфисе. В матче 1/2 финала 229-я ракетка мира переиграла американку Эльвину Калиеву.

Мемфис. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Кристина Лютова
229
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Видьманова
114
Чехия
Дарья Видьманова
Д. Видьманова

«Сказочная серия продолжается: 16-летняя квалифаер Кристина Лютова вышла в первый в карьере финал турнира уровня WTA, обыграв Калиеву в двух сетах со счётом 7:5, 6:1», — написано на официальной странице WTA в социальной сети X.

Отметим, Лютова вышла в финал дебютного для себя турнира на уровне WTA.

Ранее сообщалось, что Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которой удалось выйти в финал турнира уровня WTA.

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