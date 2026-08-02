Рафаэль Ходар одержал волевую победу и вышел в финал турнира в Вашингтоне
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Испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий 24-е место в рейтинге, обыграл 30-ю ракетку мира чилийца Алехандро Табило в 1/2 финала турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. Встреча закончилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.
Вашингтон (м). 1/2 финала
02 августа 2026, воскресенье. 03:45 МСК
24
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
30
Алехандро Табило
А. Табило
Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты. Ходар пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник Табило сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки, а также не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из одного заработанного.
За титул на турнире в Вашингтоне Рафаэль Ходар поспорит с 10-й ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.
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