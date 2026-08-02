Рафаэль Ходар одержал волевую победу и вышел в финал турнира в Вашингтоне

Испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий 24-е место в рейтинге, обыграл 30-ю ракетку мира чилийца Алехандро Табило в 1/2 финала турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. Встреча закончилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты. Ходар пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник Табило сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки, а также не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из одного заработанного.

За титул на турнире в Вашингтоне Рафаэль Ходар поспорит с 10-й ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.