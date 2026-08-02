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Рафаэль Ходар — Алехандро Табило, результат матча 2 августа 2026, счёт 2:1, 1/2 финала турнира ATP-500 в Вашингтоне, США

Рафаэль Ходар одержал волевую победу и вышел в финал турнира в Вашингтоне
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Испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий 24-е место в рейтинге, обыграл 30-ю ракетку мира чилийца Алехандро Табило в 1/2 финала турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. Встреча закончилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

Вашингтон (м). 1/2 финала
02 августа 2026, воскресенье. 03:45 МСК
Рафаэль Ходар
24
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 6
7 8 		4 4
         
Алехандро Табило
30
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты. Ходар пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник Табило сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки, а также не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из одного заработанного.

За титул на турнире в Вашингтоне Рафаэль Ходар поспорит с 10-й ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.

Турнирная сетка ATP-500 в Вашингтоне
Календарь ATP-500 в Вашингтоне
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