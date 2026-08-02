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Турнир АТР-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 2 августа

Турнир АТР-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 2 августа
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В ночь с 1 на 2 августа в Вашингтоне, США, продолжился розыгрыш хардового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей соревновательного дня. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. АТР-500. Вашингтон. Результаты матчей на 2 августа, мск:

Тейлор Фриц (США) – Брэндон Накашима (США) – 6:3, 3:6, 6:3;
Рафаэль Ходар (Испания) – Алехандро Табило (Чили) – 6:7, 6:4, 6:4.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.

Турнир является частью US Open Series — серии турниров, которые проходят в Северной Америке на кортах с твёрдым покрытием в преддверии Открытого чемпионата США.

Календарь турнира АТР-500 в Вашингтоне
Сетка турнира АТР-500 в Вашингтоне
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