Определились финалисты турнира ATP-500 в Вашингтоне

В ночь с 1 на 2 августа в Вашингтоне, США, продолжился розыгрыш хардового турнира категории ATP-500. По итогам сыгранных матчей игрового дня стали известны все финалисты турнира

Трофей по итогам соревнования разыграют 19-летний представитель Испании Рафаэль Ходар, занимающий 24-е место в рейтинге ATP, а также 28-летний американец Тейлор Фриц, находящийся на 10-й строчке мирового топа теннисистов. Их очный матч состоятся сегодня, 2 августа. Начало запланировано на 21:30 мск.

Напомним, в полуфинале соревнования Ходар одержал волевую победу над 30-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило (6:7, 6:4, 6:4), а Фриц был сильнее соотечественника Брэндона Накашимы (33-й в рейтинге) — 6:3, 3:6, 6:3.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.