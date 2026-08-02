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2 августа главные новости спорта, результаты футбола, МЛС и РПЛ, баскетбол, теннис, Лютова, ЧЕ по водным видам спорта, UFC

16-летняя Лютова — в финале турнира WTA, дубль Левандовского в МЛС. Главное к утру
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16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова вышла в финал турнира категории WTA-250 в Мемфисе, одолев американку Эльвину Калиеву, польский нападающий «Чикаго Файр» Роберт Левандовски помог команде победить «Шарлотт», оформив первый дубль после перехода в МЛС, «Балтика» обыграла московское «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. 16-летняя Кристина Лютова вышла в финал дебютного для себя турнира WTA-250 в Мемфисе.
  2. Дубль Роберта Левандовского помог «Чикаго» одолеть «Шарлотт» в МЛС.
  3. «Балтика» обыграла московское «Динамо» в РПЛ. Хиль забил в первом матче после травмы.
  4. Определились финалисты турнира ATP-500 в Вашингтоне.
  5. «Ростов» объявил об уходе спортивного директора Алексея Рыскина.
  6. Положение сборной России в медальном зачёте ЧЕ по водным видам спорта — 2026.
  7. «Балтика» объявила о трансфере защитника из французского «Гренобля».
  8. Диана Шнайдер проиграла Джессике Пегуле в полуфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне.
  9. Гол и ассист Суареса не помогли «Интер Майами» одолеть «Коламбус». У Каземиро — автогол.
  10. Баскетбольный «Монако» за лето лишился места и в чемпионате Франции, и в Евролиге.
  11. «Арсенал» разгромил «Жирону» с голами новичка Цолиса и 16-летнего Доумена.
  12. Алина Корнеева пробилась в основную сетку турнира WTA-1000 в Торонто.
  13. Журналист раскрыл подробности следующего боя Царукяна в UFC.
  14. «Атланта» с ассистом Миранчука проиграла «Филадельфии», пропустив дважды после 90-й минуты.
  15. Александра Эала вышла в финал турнира WTA-500 в Вашингтоне, обыграв Наоми Осаку.
  16. «Порту» победил «Торринсе» и завоевал Суперкубок Португалии.
  17. Денис Шаповалов проиграл 127-й ракетке мира в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе.
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