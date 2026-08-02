16-летняя Лютова — в финале турнира WTA, дубль Левандовского в МЛС. Главное к утру

16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова вышла в финал турнира категории WTA-250 в Мемфисе, одолев американку Эльвину Калиеву, польский нападающий «Чикаго Файр» Роберт Левандовски помог команде победить «Шарлотт», оформив первый дубль после перехода в МЛС, «Балтика» обыграла московское «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».