16-летняя Лютова рассказала, как готовится к первому в карьере финалу турнира WTA
Поделиться
229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова прокомментировала выход в финала турнира WTA-250 в Мемфисе, США. В полуфинале россиянка оказалась сильнее хозяйки кортов Эльвины Калиевой (7:5, 6:1).
Мемфис. 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 21:10 МСК
229
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
132
Эльвина Калиева
Э. Калиева
«Подготовка к финалу будет обычной. Попробую восстановиться, а по дороге домой я обычно в машине устраиваю караоке со своей командой. Это весело и помогает психологически. Моя команда очень меня поддерживает. Моя мама, тренер по фитнесу, брат. Мы отличная команда, с ними всегда весело», — приводит слова Лютовой ТАСС.
Российская теннисистка Лютова стала первой спортсменкой, родившейся в 2010-х, которой удалось выйти в финал турнира уровня WTA. В матче за титул россиянка сойдётся с чешской спортсменкой Дарьей Видьмановой.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 августа 2026
-
09:08
-
08:58
-
06:19
-
06:14
-
06:14
-
04:39
-
03:36
-
01:50
-
00:44
-
00:35
-
00:15
- 1 августа 2026
-
23:57
-
23:44
-
23:35
-
22:56
-
22:37
-
22:36
-
21:55
-
21:51
-
21:30
-
20:38
-
20:23
-
19:59
-
18:53
-
18:39
-
18:23
-
17:36
-
16:58
-
16:51
-
16:48
-
16:21
-
16:05
-
15:17
-
14:47
-
14:36