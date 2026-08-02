16-летняя Лютова рассказала, как готовится к первому в карьере финалу турнира WTA

229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова прокомментировала выход в финала турнира WTA-250 в Мемфисе, США. В полуфинале россиянка оказалась сильнее хозяйки кортов Эльвины Калиевой (7:5, 6:1).

«Подготовка к финалу будет обычной. Попробую восстановиться, а по дороге домой я обычно в машине устраиваю караоке со своей командой. Это весело и помогает психологически. Моя команда очень меня поддерживает. Моя мама, тренер по фитнесу, брат. Мы отличная команда, с ними всегда весело», — приводит слова Лютовой ТАСС.

Российская теннисистка Лютова стала первой спортсменкой, родившейся в 2010-х, которой удалось выйти в финал турнира уровня WTA. В матче за титул россиянка сойдётся с чешской спортсменкой Дарьей Видьмановой.