15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

16-летняя Лютова рассказала, как готовится к первому в карьере финалу турнира WTA

16-летняя Лютова рассказала, как готовится к первому в карьере финалу турнира WTA
Комментарии

229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова прокомментировала выход в финала турнира WTA-250 в Мемфисе, США. В полуфинале россиянка оказалась сильнее хозяйки кортов Эльвины Калиевой (7:5, 6:1).

Мемфис. 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 21:10 МСК
Кристина Лютова
229
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Эльвина Калиева
132
США
Эльвина Калиева
Э. Калиева

«Подготовка к финалу будет обычной. Попробую восстановиться, а по дороге домой я обычно в машине устраиваю караоке со своей командой. Это весело и помогает психологически. Моя команда очень меня поддерживает. Моя мама, тренер по фитнесу, брат. Мы отличная команда, с ними всегда весело», — приводит слова Лютовой ТАСС.

Российская теннисистка Лютова стала первой спортсменкой, родившейся в 2010-х, которой удалось выйти в финал турнира уровня WTA. В матче за титул россиянка сойдётся с чешской спортсменкой Дарьей Видьмановой.

Материалы по теме
16-летняя Лютова — в финале Мемфиса! Юная теннисистка творит чудеса на первом турнире WTA
16-летняя Лютова — в финале Мемфиса! Юная теннисистка творит чудеса на первом турнире WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android