Денис Шаповалов проиграл 127-й ракетке мира в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе

68-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не смог победить в финале турнира категории АТР-250 в Лос-Кабосе, уступив в титульном матче сопернику из Франции Артюру Жа, занимающему в мировом рейтинге 127-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 3:6, 4:6.

По ходу матча Шаповалов сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал лишь один брейк-пойнт из семи заработанных. Чемпион турнира в Лос-Кабосе Жа ни разу не подал навылет, сделал две двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из семи.

Таким образом, Шаповалов, выигравший данные соревнования годом ранее, не смог защитить титул в этом сезоне.