Денис Шаповалов проиграл 127-й ракетке мира в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
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68-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не смог победить в финале турнира категории АТР-250 в Лос-Кабосе, уступив в титульном матче сопернику из Франции Артюру Жа, занимающему в мировом рейтинге 127-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 3:6, 4:6.
Лос-Кабос. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
127
Артюр Жа
А. Жа
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
68
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
По ходу матча Шаповалов сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал лишь один брейк-пойнт из семи заработанных. Чемпион турнира в Лос-Кабосе Жа ни разу не подал навылет, сделал две двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из семи.
Таким образом, Шаповалов, выигравший данные соревнования годом ранее, не смог защитить титул в этом сезоне.
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