15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Денис Шаповалов — Артюр Жа, результат матча 30 июля 2025, счёт 0:2, 2-й круг турнира ATP-1000 в Торонто

Денис Шаповалов проиграл 127-й ракетке мира в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
Комментарии

68-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не смог победить в финале турнира категории АТР-250 в Лос-Кабосе, уступив в титульном матче сопернику из Франции Артюру Жа, занимающему в мировом рейтинге 127-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Лос-Кабос. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Артюр Жа
127
Франция
Артюр Жа
А. Жа
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Денис Шаповалов
68
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

По ходу матча Шаповалов сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал лишь один брейк-пойнт из семи заработанных. Чемпион турнира в Лос-Кабосе Жа ни разу не подал навылет, сделал две двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из семи.

Таким образом, Шаповалов, выигравший данные соревнования годом ранее, не смог защитить титул в этом сезоне.

Сетка турнира АТР-250 в Лос-Кабосе
Материалы по теме
16-летняя Лютова рассказала, как готовится к первому в карьере финалу турнира WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android