Кристина Лютова — Дарья Видьманова: где смотреть финал турнира WTA-250 в Мемфисе

Сегодня, 2 августа, на хардовых кортах Мемфиса, США, завершится турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня за титул сразятся 229-я ракетка мира россиянка Кристина Лютова и представительница Чехии Дарья Видьманова, занимающая в мировом рейтинге 114-е место. Начало встречи запланировано на 20:30 мск.

В России матч не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

История личных встреч теннисисток не насчитывает ни одного матча. Для 16-летней Лютовой этот турнир является дебютным на уровне WTA.