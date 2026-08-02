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Кристина Лютова — Дарья Видьманова: где смотреть финал турнира WTA-250 в Мемфисе

Кристина Лютова — Дарья Видьманова: где смотреть финал турнира WTA-250 в Мемфисе
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Сегодня, 2 августа, на хардовых кортах Мемфиса, США, завершится турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня за титул сразятся 229-я ракетка мира россиянка Кристина Лютова и представительница Чехии Дарья Видьманова, занимающая в мировом рейтинге 114-е место. Начало встречи запланировано на 20:30 мск.

Мемфис. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Кристина Лютова
229
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Видьманова
114
Чехия
Дарья Видьманова
Д. Видьманова

В России матч не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

История личных встреч теннисисток не насчитывает ни одного матча. Для 16-летней Лютовой этот турнир является дебютным на уровне WTA.

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