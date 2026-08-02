«Уровень комфорта не такой высокий». Осака — об итогах турнира WTA-500 в Вашингтоне

13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака подвела итоги своего выступления на турнире WTA-500 в Вашингтоне, США. Осака дошла до полуфинала, где уступила филиппинке Александре Эале (28-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
– Несмотря на проигрыш, ты впервые зашла так далеко в Вашингтоне. Это был твой первый первый полуфинал здесь. Атмосфера как-то повлияла на комфорт на корте?
– Атмосфера очень классная. Уровень комфорта на корте не такой высокий, если честно. Мячи, корт — это переходный период, особенно мячи. Они всё время странно летят, и мне приходится сдерживать свою силу. Но это тоже весело — нужно адаптироваться каждую неделю к новому турниру. Рада быть на харде, атмосфера отличная, но надеюсь, на следующем турнире сыграю ещё лучше.
– Хотела спросить, каково было играть сегодня в таких условиях. Каково это было для тебя?
– Для меня это было весело. Публика была очень вовлечена, я люблю жару. Люблю, когда становится по-настоящему тяжело — тогда проявляется характер. Для меня это было очень весело. Мне даже нравится уходить с корта после таких матчей, потому что чувствуешь себя стройной (смеётся), будто сожгла много калорий, — сказала Осака на пресс-конференции.
- 2 августа 2026
-
11:01
-
10:55
-
10:48
-
10:39
-
10:38
-
10:30
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:08
-
08:58
-
06:19
-
06:14
-
06:14
-
04:39
-
03:36
-
01:50
-
00:44
-
00:35
-
00:15
- 1 августа 2026
-
23:57
-
23:44
-
23:35
-
22:56
-
22:37
-
22:36
-
21:55
-
21:51
-
21:30
-
20:38
-
20:23
-
19:59
-
18:53
-
18:39
-
18:23