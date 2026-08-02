Турнир АТР-1000, Монреаль, 2026 год: расписание матчей на 2 августа

Сегодня, 2 августа, в Монреале, Канада, стартует турнир категории АТР-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в воскресенье.

Теннис. Турнир АТР-1000, Монреаль, 2026. Расписание матчей на 2 августа (время начала московское):

18:00. Хауме Мунар (Испания) – Ринки Хидзиката (Австралия);

18:00. Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) – Цзюнчэн Шан (Китай);

18:00. Александр Ковачевич (США) – Нуну Боржеш (Португалия);

18:00. Майл Чжэн (США) – Миомир Кецманович (Сербия);

19:30. Маттео Берреттини (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина);

19:30. Николас Мехия (Колумбия) – Мартин Ландалус (Испания);

19:30. Джеймс Дакворт (Австралия) – Кристофер O'Коннелл (Австралия);

19:30. Александар Вукич (Австралия) – Даниэль Альтмайер (Германия);

21:00. Мартон Фучович (Венгрия) – Корентен Муте (Франция);

21:00. Люка ван Аш (Франция) – Титуан Дроге (Франция);

1:00 (03.08). Со Симабукуро (Япония) – Марин Чилич (Хорватия).