15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-1000, Монреаль, 2026 год: расписание матчей на 2 августа

Турнир АТР-1000, Монреаль, 2026 год: расписание матчей на 2 августа
Комментарии

Сегодня, 2 августа, в Монреале, Канада, стартует турнир категории АТР-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в воскресенье.

Теннис. Турнир АТР-1000, Монреаль, 2026. Расписание матчей на 2 августа (время начала московское):

18:00. Хауме Мунар (Испания) – Ринки Хидзиката (Австралия);
18:00. Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) – Цзюнчэн Шан (Китай);
18:00. Александр Ковачевич (США) – Нуну Боржеш (Португалия);
18:00. Майл Чжэн (США) – Миомир Кецманович (Сербия);
19:30. Маттео Берреттини (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина);
19:30. Николас Мехия (Колумбия) – Мартин Ландалус (Испания);
19:30. Джеймс Дакворт (Австралия) – Кристофер O'Коннелл (Австралия);
19:30. Александар Вукич (Австралия) – Даниэль Альтмайер (Германия);
21:00. Мартон Фучович (Венгрия) – Корентен Муте (Франция);
21:00. Люка ван Аш (Франция) – Титуан Дроге (Франция);
1:00 (03.08). Со Симабукуро (Япония) – Марин Чилич (Хорватия).

Сетка турнира АТР-1000 в Монреале
Материалы по теме
Мирра и Рыбакина попали в одну четверть Торонто. Изучаем также сетку Медведева в Монреале
Мирра и Рыбакина попали в одну четверть Торонто. Изучаем также сетку Медведева в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android