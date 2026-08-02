Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: расписание матчей на 2 августа

Сегодня, 2 августа, в Торонто, Канада, стартует турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в воскресенье.

Теннис. Турнир WTA-1000, Монреаль, 2026. Расписание матчей на 2 августа (время начала московское):

18:00. Джессика Бузас Манейро (Испания) – Арьяна Арсено (Канада);

19:30. Камилла Рахимова (Узбекистан) – Винус Уильямс (США);

19:30. Кимберли Биррелл (Австралия) – Виктория Голубич (Швейцария);

19:30. Ван Сиюй (Китай) – Сара Бейлек (Чехия);

19:30. Моюка Утидзима (Япония) – Кристина Букша (Испания);

21:00. Лукреция Стефанини (Италия) – Камила Осорио (Колумбия);

21:00. Магдалена Френх (Польша) – Леолия Жанжан (Франция);

21:00. Лоис Буассон (Франция) – Антония Ружич (Хорватия);

21:00. Аои Ито (Япония) – Кэтрин Себов (Канада);

22:00. Ребекка Шрамкова (Словакия) – Анна Блинкова (Россия);

23:00. Эмерсон Джонс (Австралия) – Ланлана Тараруди (Таиланд);

0:00 (03.08). Маккартни Кесслер (США) – Каденс Брейнс (Канада);

0:30. Талия Гибсон (Австралия) – Элизабетта Коччаретто (Италия);

1:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Питон Стирнс (США).