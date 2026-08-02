Андрей Рублёв ответил, что ему дал завоёванный в Бостаде титул

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что ему дал титул, который он выиграл 19 июля на турнире АТР-250 в Бостаде.

– Что дал тебе титул в Бостаде?

– Дал, конечно, больше веры в себя, уверенности, потому что какие-то моменты я сделал в плане игры хорошо. Плюс с матча на Уимблдоне не тренировался, не играл до момента, пока непосредственно не приехал в Швецию в субботу вечером. То есть у меня было четыре-пять дней после Уимблдона, где получилось в итоге, не тренируясь, не готовясь. Просто потренировался четыре дня, сыграл хорошо. Это дало ещё больше уверенности. Не в теннисе проблема, а только в вере в себя, – сказал Рублёв в интервью «Больше!»