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Андрей Рублёв объяснил, почему ему нравится «Мастерс» в Монреале

Андрей Рублёв объяснил, почему ему нравится «Мастерс» в Монреале
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о предстоящем «Мастерсе» в Монреале, Канада.

– Твой последний финал «Мастерса» был здесь два года назад. Что тебе нравится в этом месте и почему именно здесь тебе удалось добиться такого высокого результата?
– Ну, тогда просто удачно сложилось. И с сеткой, наверное, повезло… Хотя нет, там же Синнер был, я забыл (улыбается). Но в целом действительно всё совпало. И мне здесь в принципе нравится — условия хорошие. Даже неважно, результат или нет, но здесь хотя бы есть теннис, а не просто: «удар-удар, отбил, перебежал». Бывает, на других турнирах только и успеваешь, что защищаться или просто перекидывать на сторону, а здесь есть розыгрыши, можно что-то придумать, включить голову, попробовать тактику. В этом плане мне здесь играть намного комфортнее. Условия всегда подходили, просто результаты были разные: бывало, вылетал в первом круге, бывало, в квалификации, а вот в тот раз дошёл до финала, — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!»

«Мастерсе» в Монреале проходит со 2 по 13 августа.

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