«Иногда в жизни приходится принимать решение». Медведев — о расставании с Юханссоном

Седьмая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, почему прекратил сотрудничество со своим тренером Томасом Юханссоном.

– Тебе было сложно решить прекратить сотрудничество с Томасом? Или это просто часть бизнеса?

– Ну, конечно, всегда непросто заканчивать с кем-то сотрудничество, тем более это сотрудничество было хорошим, было много хороших результатов, я пятый в гонке [чемпионская гонка ATP]. Томасу очень за всё благодарен, но, опять же, иногда просто… На это есть свои какие-то причины, которые у тебя в голове появляются, тебе кажется, что так будет лучше, потому что всё, что делаешь, стараешься сделать, чтобы было лучше тебе. Вопрос — правильный это выбор или нет, ты можешь узнать только потом, но иногда в жизни приходится принимать такие решения. А так мы в хороших отношениях. Уверен, и он скоро появится в туре уже там с кем-то новым, с кем-то новым, поэтому это такая спортивная жизнь, ничего нового, никаких обид, всё хорошо, – сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!»