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Андрей Рублёв ответил, хотел ли бы он продления грунтового сезона после титула в Бостаде

Андрей Рублёв ответил, хотел ли бы он продления грунтового сезона после титула в Бостаде
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, есть ли у него желание продлить сезон на грунте после выигранного 19 июля титула на турнире АТР-250 в Бостаде, Швеция. В финале соревнований он одолел итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3).

Бостад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Лучано Дардери
18
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

– Хотелось бы тебе ещё немного продлить грунтовый сезон? Или ты рад, что уже наступила пора турниров на харде?
– Вообще всё равно. Как есть, так и есть. Хард уже, значит, хард, – сказал Рублёв в интервью «Больше!».

На предстоящем хардовом «Мастерсе» в Монреале Рублёв начнёт выступление со второго круга. Его соперник определится в матче между Адольфо Даниэлем Вальехо и Чзюнчэном Шаном.

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