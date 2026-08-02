Андрей Рублёв ответил, хотел ли бы он продления грунтового сезона после титула в Бостаде
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, есть ли у него желание продлить сезон на грунте после выигранного 19 июля титула на турнире АТР-250 в Бостаде, Швеция. В финале соревнований он одолел итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3).
Бостад. Финал
19 июля 2026, воскресенье. 15:10 МСК
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
18
Лучано Дардери
Л. Дардери
– Хотелось бы тебе ещё немного продлить грунтовый сезон? Или ты рад, что уже наступила пора турниров на харде?
– Вообще всё равно. Как есть, так и есть. Хард уже, значит, хард, – сказал Рублёв в интервью «Больше!».
На предстоящем хардовом «Мастерсе» в Монреале Рублёв начнёт выступление со второго круга. Его соперник определится в матче между Адольфо Даниэлем Вальехо и Чзюнчэном Шаном.
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