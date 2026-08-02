«Стараюсь наслаждаться жизнью». Медведев — о том, чем занимался после Уимблдона-2026

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как проводил время после Уимблдона-2026, который он покинул после поражения в третьем круге от немца Ян-Леннарда Штруффа (6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7).

– Мы тебя не видели на корте после Уимблдона. Как у тебя дела и чем занимался?

– Да, конечно, было много разных событий. Сначала поехали отдохнуть с семьёй в Турцию, хорошо провели время, потом вернулся к тренировкам. Конечно, смена покрытия — не всегда просто. Нужно всегда стараться следить за здоровьем, это самое главное, потому что можно играть плохо, можно играть хорошо, а если ты не здоров, то не сыграешь ни так, ни так. Закончили сотрудничество с Томасом [Юханссоном], поэтому, может быть, или там во время турнира в Монреале, или после турнира в Монреале расскажем чуть больше, с кем и как в Цинциннати. А так, всё хорошо, стараюсь наслаждаться жизнью, скажем так, с хорошим настроением идти по жизни. И надеюсь показать свой лучший теннис здесь, в Канаде, — сказал Медведев в интервью «Больше!»

На «Мастерсе» в Монреале Медведев начнёт выступление со второго круга.