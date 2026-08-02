15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Стараюсь наслаждаться жизнью». Медведев — о том, чем занимался после Уимблдона-2026

«Стараюсь наслаждаться жизнью». Медведев — о том, чем занимался после Уимблдона-2026
Комментарии

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как проводил время после Уимблдона-2026, который он покинул после поражения в третьем круге от немца Ян-Леннарда Штруффа (6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7).

– Мы тебя не видели на корте после Уимблдона. Как у тебя дела и чем занимался?
– Да, конечно, было много разных событий. Сначала поехали отдохнуть с семьёй в Турцию, хорошо провели время, потом вернулся к тренировкам. Конечно, смена покрытия — не всегда просто. Нужно всегда стараться следить за здоровьем, это самое главное, потому что можно играть плохо, можно играть хорошо, а если ты не здоров, то не сыграешь ни так, ни так. Закончили сотрудничество с Томасом [Юханссоном], поэтому, может быть, или там во время турнира в Монреале, или после турнира в Монреале расскажем чуть больше, с кем и как в Цинциннати. А так, всё хорошо, стараюсь наслаждаться жизнью, скажем так, с хорошим настроением идти по жизни. И надеюсь показать свой лучший теннис здесь, в Канаде, — сказал Медведев в интервью «Больше!»

На «Мастерсе» в Монреале Медведев начнёт выступление со второго круга.

Материалы по теме
Мирра и Рыбакина попали в одну четверть Торонто. Изучаем также сетку Медведева в Монреале
Мирра и Рыбакина попали в одну четверть Торонто. Изучаем также сетку Медведева в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android