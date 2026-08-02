«Переживать не стоит». Даниил Медведев — о боли в коленях перед «Мастерсом» в Монреале

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий седьмую строчку рейтинга, рассказал, почему испытывает боль в коленях.

– Увидели, что у тебя на коленях тейпы на тренировке. Что произошло?

– Иногда не слишком просто после травы менять покрытие. Поэтому, скажем так, минимально болят колени. И пытался посмотреть, может, с тейпом будут болеть меньше, но они с тейпом болели ещё больше, поэтому никакого тейпа. Но переживать не стоит, всё должно быть нормально, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!»

Даниил Медведев выступит на хардовом «Мастерсе» в Монреале. Турнир пройдёт со 2 по 13 августа.