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Даниил Медведев рассказал, с кем приехал на «Мастерс» в Монреале

Даниил Медведев рассказал, с кем приехал на «Мастерс» в Монреале
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, с кем прибыл на «Мастерс» в канадском Монреале.

– А ты сейчас здесь один или кто-то есть у тебя?
– А я тут с тренером по ОФП, у меня здесь и один из лучших друзей, он живёт в Канаде, в Торонто, поэтому он здесь. Он раньше играл в теннис, поэтому так помогает. И мы просто хорошо проводим время, а это иногда очень важно, чтобы хорошо сыграть, – сказал Медведев в интервью «Больше!»

На «Мастерсе» в Монреале, который стартует 2 августа, Медведев начнёт выступление со второго круга. Его первым соперником станет победитель матча между Джованни Мпетчи Перрикаром (Франция) и Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды).

Сетка турнира АТР-1000 в Монреале
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