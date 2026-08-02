«Победа, безусловно, дала бы мне большой толчок». Фриц — о финале ATP-500 в Вашингтоне
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10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о своём финале турнира ATP-500 в Вашингтоне, США, в котором сыграет против 24-й ракетки мира испанца Рафаэля Ходара.
Вашингтон (м). Финал
02 августа 2026, воскресенье. 21:30 МСК
10
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
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Рафаэль Ходар
Р. Ходар
– Ты в финале, насколько важным был бы для тебя этот титул, если бы ты смог его выиграть?
– Это было бы здорово. Я уже был в двух финалах ATP-500 турниров в этом году, чего, кажется, никогда не делал. К сожалению, теннис очень поощряет победу до конца. Знаете, тут «пан или пропал» с точки зрения очков рейтинга. Гораздо лучше быть тем, кто проигрывает в первом круге три недели подряд, а затем выигрывает титул, чем тем, у кого стабильные глубокие выходы. Победа, безусловно, дала бы мне большой толчок, — сказал Тейлор на пресс-конференции.
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