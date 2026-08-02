15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Победа, безусловно, дала бы мне большой толчок». Фриц — о финале ATP-500 в Вашингтоне

«Победа, безусловно, дала бы мне большой толчок». Фриц — о финале ATP-500 в Вашингтоне
Комментарии

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о своём финале турнира ATP-500 в Вашингтоне, США, в котором сыграет против 24-й ракетки мира испанца Рафаэля Ходара.

Вашингтон (м). Финал
02 августа 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Тейлор Фриц
10
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3
         
         
Рафаэль Ходар
24
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

– Ты в финале, насколько важным был бы для тебя этот титул, если бы ты смог его выиграть?
– Это было бы здорово. Я уже был в двух финалах ATP-500 турниров в этом году, чего, кажется, никогда не делал. К сожалению, теннис очень поощряет победу до конца. Знаете, тут «пан или пропал» с точки зрения очков рейтинга. Гораздо лучше быть тем, кто проигрывает в первом круге три недели подряд, а затем выигрывает титул, чем тем, у кого стабильные глубокие выходы. Победа, безусловно, дала бы мне большой толчок, — сказал Тейлор на пресс-конференции.

Материалы по теме
Медведев высказался об отсутствии Синнера, Алькараса и Джоковича на «Мастерсе» в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android