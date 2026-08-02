Медведев высказался об отсутствии Синнера, Алькараса и Джоковича на «Мастерсе» в Монреале

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на отсутствие Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монреале, который стартует 2 августа.

– Редко бывает, что на «Мастерсе» одновременно отсутствуют Синнер, Алькарас и Джокович. Насколько это непривычно для игроков?

– Ну, мне кажется, это нормально. У каждого свои причины. У Алькараса травмирована кисть, он пропустил два «Больших шлема» и так далее. Синнер… Понятное дело, непросто, когда выигрываешь, могу понять. Когда все турниры подряд играешь долго, выиграл Уимблдон, у тебя не так много времени. У него главная цель — US Open, и он сделал такой выбор, чтобы подготовиться лучше всего к нему. Опять же, если говорить про Новака, ему 39 лет, тоже возраст даёт о себе знать, нужно выбирать турниры, где можешь хорошо сыграть, поэтому я видел, что он собирается приехать в Цинциннати, это уже тоже хорошо. Думал, может, он и сразу на US Open поедет. Поэтому у каждого своя история, турнир всё равно сильный. Надеюсь, лучший победит, — сказал Медведев в интервью «Больше!»

На «Мастерсе» в Монреале Медведев начнёт выступление со второго круга. Его первым соперником станет победитель матча между Джованни Мпетчи Перрикаром (Франция) и Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды).