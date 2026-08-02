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Мирра Андреева провела тренировку перед стартом «тысячника» в Торонто

Мирра Андреева провела тренировку перед стартом «тысячника» в Торонто
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в преддверии старта турнира категории WTA-1000 в Торонто провела тренировку. Видео, на котором спортсменка отрабатывает на хардовом корте удары, опубликовала пресс-служба «тысячника» в Канаде у себя на странице в соцсети.

Мирра Андреева начнёт выступление в Торонто со второго круга. Её первая соперница определится в матче между Александрой Олейниковой и Каролиной Плишковой. 6 июня Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в финале польку Майю Хвалиньску. Это стало первым титулом на турнире «Большого шлема» в карьере 19-летней россиянки.

Сетка турнира WTA-1000 в Торонто
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