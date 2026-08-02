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Фриц — о системе начисления рейтинговых очков: это справедливо, нужно поощрять победы

Фриц — о системе начисления рейтинговых очков: это справедливо, нужно поощрять победы
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10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о системе начисления рейтинговых очков.

– Хотел бы ты, чтобы система рейтинга была пересмотрена? Ты прав, можно выиграть один титул и проиграть в пяти первых кругах, это будет лучше, чем пять четвертьфиналов.
– Думаю, это справедливо. В итоге нужно поощрять крупные победы, но пару лет назад они сделали хорошее изменение, добавив немного больше очков за другие раунды турниров. Почти уверен, что каждый раунд, кроме победы в турнире, даёт немного больше очков, чем раньше. Так что я считаю, это было хорошим изменением, — сказал Фриц на пресс-конференции турнира ATP-500 в Вашингтоне.

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