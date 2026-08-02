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«Считаю, что хорошо сыграла». Шнайдер — о своих матчах на WTA-500 в Вашингтоне

«Считаю, что хорошо сыграла». Шнайдер — о своих матчах на WTA-500 в Вашингтоне
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Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 18-ю строчку рейтинга, подвела итог своих выступлений на турнире WTA-500 в Вашингтоне.

– Вспомни прошлые выходные. Ты сидишь здесь, обедаешь, тебе предлагают сыграть в паре с Винус Уильямс. Ты играешь с ней пару. Потом сама показала отличный результат — дошла до полуфинала. Это насыщенная неделя для тебя. Как бы оценила всё это?
– Ну, во-первых, я не ожидала играть в паре с Винус здесь, это был потрясающий опыт. Но, конечно, не ожидала и того, что дойду даже до полуфинала, потому что это первый турнир на харде, всегда сложно менять покрытие, плюс был перерыв. Так что считаю, что хорошо сыграла на этом турнире, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

В полуфинале Диана Шнайдер уступила американке Джессике Пегуле (третья ракетка мира) со счётом 5:7, 4:6.

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