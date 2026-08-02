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Диана Шнайдер рассказала, что ей нравится в работе с Сашей Бажиным

Диана Шнайдер рассказала, что ей нравится в работе с Сашей Бажиным
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18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о своём тренере Саше Бажине.

– (Вопрос задан Сашей Бажиным) Многие игроки работают с музыкой. Знаю, это мотивирует. Есть ли какие-то песни, которые ты слушаешь в последнее время, чтобы настроиться? Можешь назвать их?
– Ну, думаю, ты очень хорошо знаешь мои предпочтения (смеётся). Но да, мы слушаем с командой энергичные песни по пути в отель. Наверное, я не могу назвать всех их здесь, но одна из них — это рэп-песня Black and Yellow и подобные, которые нас заряжают. Так что мы заботимся о хорошем настроении и до, и после матчей вне зависимости от результата (смеётся).

– Говоря о команде, что тебе больше всего нравится в работе с тренером здесь?
– Слишком много всего. Мне очень нравятся его навыки вождения (у Шнайдер нет водительских прав, поэтому её возит тренер. – Прим. «Чемпионата»). У нас одинаковое чувство юмора и менталитет. Нам очень легко вместе на корте и за его пределами. У нас очень естественное общение, всё равно, что думают другие. Мы просто наслаждаемся друг другом и не притворяемся. Ещё мне нравится, что он даёт обратную связь на тренировках и никогда не врёт. Это именно то, что нужно игроку от тренера, чтобы прогрессировать, — сказала Шнайдер на пресс-конференции турнира WTA-500 в Вашингтоне, США.

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