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Видео: Арина Соболенко на тренировке перед турниром WTA-1000 в Торонто

Видео: Арина Соболенко на тренировке перед турниром WTA-1000 в Торонто
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко перед стартом турнира категории WTA-1000 в Торонто провела тренировку. Видео, на котором теннисистка отрабатывает на хардовом корте удары, опубликовал у себя на странице в соцсети журналист Лукас Уиз.

Соболенко начнёт в Торонто выступление со второго круга. Её первая соперница определится в матче между японкой Моюкой Утидзимой и испанкой Кристиной Букшей.

В этом году Соболенко выиграла три титула, победив на «пятисотнике» в Брисбене, а также оформив «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами. Помимо этого, теннисистка сыграла в финале Australian Open, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:4, 4:6).

Сетка турнира WTA-1000 в Торонто
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