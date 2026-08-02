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Рублёв посетил музыкальный фестиваль в Монреале, отметив выступление Twenty One Pilots

Рублёв посетил музыкальный фестиваль в Монреале, отметив выступление Twenty One Pilots
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв посетил в Монреале фестиваль музыки и культуры Osheaga, на котором выступают мировые звёзды, и показал у себя на странице в соцсети отрывок выступления известного американского дуэта Twenty One Pilots. 2 августа в этом канадском городе стартует турнир категории «Мастерс», на который заявлен Рублёв.

Фото: Личный архив Андрея Рублёва

В публикации Рублёв отметил официальный аккаунт музыкального дуэта, а также личные профили его участников – Тайлера Джозефа и Джоша Дана.

На предстоящем хардовом «Мастерсе» в Монреале Рублёв начнёт выступление со второго круга. Его соперник определится в матче между Адольфо Даниэлем Вальехо и Цзюнчэн Шаном.

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