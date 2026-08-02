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«Это потрясающе!» Пегула — о выходе в финале WTA-500 в Вашингтоне

«Это потрясающе!» Пегула — о выходе в финале WTA-500 в Вашингтоне
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поделилась эмоциями от выхода в финал турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), в котором она сыграет с филиппинкой Александрой Эалой (28-й номер рейтинга).

«Это потрясающе! Каждый раз, когда у тебя есть шанс выиграть турнир, это значит, что у тебя была хорошая неделя. У меня такое случается редко. Не стоит воспринимать это как должное. Так что очень рада и благодарна, что у меня снова есть возможность выиграть турнир, и не где-нибудь, а в США, здесь, в Вашингтоне, где я выиграла свой первый титул. В общем, побеждать на турнирах здесь очень сложно, так что я взволнована», – приводит слова Пегулы Tennis Head.

Финал WTA-500 в Вашингтоне пройдёт сегодня, 2 августа, и начнётся не ранее 19:00 мск.

Вашингтон (ж). Финал
02 августа 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Александра Эала
28
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
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