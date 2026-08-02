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Ходар тепло высказался о роли отца в карьере после выхода в финал турнира в Вашингтоне

Ходар тепло высказался о роли отца в карьере после выхода в финал турнира в Вашингтоне
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24-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар после выхода в финал турнира категории АТР-500 в Вашингтоне рассказал о роли отца в своей карьере. В 1/2 финала испанец одолел Алехандро Табило из Чили (6:7 (6:8), 6:4, 6:4).

Вашингтон (м). 1/2 финала
02 августа 2026, воскресенье. 03:45 МСК
Рафаэль Ходар
24
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 6
7 8 		4 4
         
Алехандро Табило
30
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

— Дойти до самого крупного в карьере финала — потрясающее чувство. Думаю, мы с командой прекрасно справляемся. Особенно с отцом. Он всегда со мной. Я действительно очень ценю тот факт, что он ездит со мной повсюду каждую неделю. Для меня попадание в финал значит очень многое. Думаю, нужно продолжать стараться, потому что завтра предстоит ещё один важный матч.

— Что для вас значит присутствие в карьере отца?
— Всё. Я начал играть в теннис с ним, когда был маленьким, в четыре года. То, что он находится в боксе, значит для меня очень многое. Он меня постоянно уговаривал поиграть в теннис просто забавы ради, когда я был помладше, это было главной целью в самом начале. Благодарен за это, — сказал Ходар в интервью на корте после матча.

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