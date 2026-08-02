Ходар тепло высказался о роли отца в карьере после выхода в финал турнира в Вашингтоне

24-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар после выхода в финал турнира категории АТР-500 в Вашингтоне рассказал о роли отца в своей карьере. В 1/2 финала испанец одолел Алехандро Табило из Чили (6:7 (6:8), 6:4, 6:4).
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— Дойти до самого крупного в карьере финала — потрясающее чувство. Думаю, мы с командой прекрасно справляемся. Особенно с отцом. Он всегда со мной. Я действительно очень ценю тот факт, что он ездит со мной повсюду каждую неделю. Для меня попадание в финал значит очень многое. Думаю, нужно продолжать стараться, потому что завтра предстоит ещё один важный матч.
— Что для вас значит присутствие в карьере отца?
— Всё. Я начал играть в теннис с ним, когда был маленьким, в четыре года. То, что он находится в боксе, значит для меня очень многое. Он меня постоянно уговаривал поиграть в теннис просто забавы ради, когда я был помладше, это было главной целью в самом начале. Благодарен за это, — сказал Ходар в интервью на корте после матча.
- 2 августа 2026
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