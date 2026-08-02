15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Просто безумие какое-то». Александра Эала — о предстоящем попадании в топ-25 рейтинга

«Просто безумие какое-то». Александра Эала — о предстоящем попадании в топ-25 рейтинга
Комментарии

28-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала поделилась впечатлениями от предстоящего попадания в топ-25 мирового рейтинга после выхода в финал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, США.

«Боже мой! Это потрясающе. Звучит так сюрреалистично! Это же просто безумие какое-то! Очень горжусь этим», — приводит слова филиппинской спортсменки Tennis Channel.

В финальном матче турнира Эала сразится за титул с американской теннисисткой Джессикой Пеуглой, занимающей третью строчку рейтинга. Встреча состоится сегодня, 2 августа, и начнётся не ранее 19:00 мск. Победительница турнира получит $ 252 тыс.

Вашингтон (ж). Финал
02 августа 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Александра Эала
28
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Материалы по теме
Ходар тепло высказался о роли отца в карьере после выхода в финал турнира в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android