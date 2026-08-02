«Просто безумие какое-то». Александра Эала — о предстоящем попадании в топ-25 рейтинга

28-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала поделилась впечатлениями от предстоящего попадания в топ-25 мирового рейтинга после выхода в финал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, США.

«Боже мой! Это потрясающе. Звучит так сюрреалистично! Это же просто безумие какое-то! Очень горжусь этим», — приводит слова филиппинской спортсменки Tennis Channel.

В финальном матче турнира Эала сразится за титул с американской теннисисткой Джессикой Пеуглой, занимающей третью строчку рейтинга. Встреча состоится сегодня, 2 августа, и начнётся не ранее 19:00 мск. Победительница турнира получит $ 252 тыс.