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«Легче сказать, чем сделать». Эала — о самоконтроле во время матчей

«Легче сказать, чем сделать». Эала — о самоконтроле во время матчей
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28-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала рассказала, как сохраняет контроль над эмоциями во время матчей.

– Ты производишь впечатление очень уравновешенной для такого молодого игрока (Эале 21 год. – Прим. «Чемпионата»). Откуда это? Как тебе удаётся не расстраиваться в трудные моменты и продолжать бороться?
– Спасибо. Осознанно работаю над этим. Мои родители многому меня научили в плане эмоционального контроля. Конечно, и мой собственный опыт в теннисе тоже научил меня чему-то. Стараюсь управлять эмоциями, а не позволять им управлять мной. Это навык, которым я стремлюсь овладеть. Легче сказать, чем сделать, это процесс обучения. Каждый матч уникален, и это очень сложно, но стараюсь, — сказала Эала на пресс-конференции турнира WTA-500 в Вашингтоне, США.

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