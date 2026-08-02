«Чувствую себя очень хорошо». Фриц — о самочувствии в 1/2 финала ATP-500 в Вашингтоне

10-я ракетка мира американец Тейлор Фриц рассказал, что в полуфинале турнира ATP-500 в Вашингтоне, США, дискомфорт в колене был намного слабее, чем в предыдущих матчах.

«Чувствую себя очень хорошо. Мой физиотерапевт хотел сделать много всего с моим коленом. Я такой: иногда говорю, что травмирован, а ты меня полностью игнорируешь, иногда я в порядке, а ты хочешь работать!»

Да, я чувствовал в одном или двух геймах дискомфорт в левом колене, но очень слабый, и это быстро прошло. А вчера боль была такой острой, что я точно знал, что мне нужен физиотерапевт», – приводит слова Тейлора Фрица Tennis Channel.