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Флавио Коболли рассказал о намерении отобраться на Итоговый турнир АТР в текущем сезоне

Флавио Коболли рассказал о намерении отобраться на Итоговый турнир АТР в текущем сезоне
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Девятая ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал, что мечтает принять участие в Итоговом турнире АТР в текущем сезоне.

«Присутствие в топ-10 — одна из моих самых больших мечт, и её достижение должно стать трамплином для дальнейшего развития. Сильно меняюсь как в игровом, так и в психологическом плане. Я стал другим, и это должно помочь мне совершенствоваться и больше верить в себя на протяжении всей моей карьеры.

Итоговый турнир в Турине — моя главная цель в этом году; это мечта, которая, я надеюсь, сбудется. Мы работаем над этим, но должно быть не навязано, происходить естественно, не истощая мои силы. Сезон длинный, и мне нужно гораздо больше результатов, чтобы достичь этой цели», — сказал Коболли в видео Sky Sport Italia.

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